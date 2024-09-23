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Чемпионы долголетия: эти автомобили прослужат гораздо дольше конкурентов

  • 23.09.2024, 17:07
  • 2,090
Чемпионы долголетия: эти автомобили прослужат гораздо дольше конкурентов

Эксперты назвали шесть марок.

Учитывая высокую цену новых автомобилей в наши дни, получение максимальной отдачи от вашего автомобиля имеет финансовый смысл. Ухоженный подержанный автомобиль может сократить ваши ежемесячные расходы, пишет УНИАН.

Как пишет GoBankingRates, средний автомобиль имеет всего 11,8% шансов проехать 250 000 миль (около 400 тыс. километров). Согласно данным (iSeeCars https://www.iseecars.com/longest-lasting-cars-study), есть несколько вариантов, которые все же смогут прослужить так долго. Исследование проводилось 10 лет, в течение которых рассмотрели 260 миллионов автомобилей, проданных в период с 2012 по 2022 год, чтобы определить, какие марки и модели прослужат дольше всего.

«Срок службы транспортных средств продолжает расти, и более 20 автомобилей теперь имеют 20% или более шансов прослужить не менее четверти миллиона миль», - заявил аналитик iSeeCars Карл Брауэр.

Ford F-350 Super Duty

Известный своей мощностью, универсальностью и, что самое главное, надежностью, Ford F-350 Super Duty рассчитан на долгий срок службы и может удовлетворить все ваши потребности, от буксировки и перевозки до бездорожья. По данным iSeeCars, этот автомобиль может похвастаться впечатляющим 49,1%-ным шансом преодолеть 250 000 миль, что в 4,2 раза выше среднего показателя.

Toyota Land Cruiser

Начальная цена: 55 950 долларов за модель 2024 года по версии Toyota.

Как пишет издание, Toyota Land Cruiser отличается прочностью и надежностью, идеально подходит для незабываемых приключений. Прочный внедорожник был создан для поездок в любую точку мира и может легко справляться с загруженным трафиком или приключениями на бездорожье с комфортом. Кроме того, он долговечен, с вероятностью 47,9% прослужит до 250 000 миль.

Honda Pilot

Начальная цена: 37 695 долларов за модель 2023 года по версии Car and Driver.

Honda Pilot - надежный и безопасный автомобиль, практичный для повседневного использования. Внедорожник имеет просторный салон и мощный двигатель, с которым легко управляться. По данным iSeeCars, вероятность того, что Pilot проедет 250 000 миль, составляет 42,7%.

Honda Accord

Еще одна Honda в списке - Accord. Известный своей надежностью и в целом превосходным качеством, популярный седан среднего размера широко привлекателен своей доступной ценой и долговечностью. Honda Accord имеет 27,1% шансов проехать 250 000 миль.

Subaru Outback

Начальная цена: 29 620 долларов за модель 2023 года по версии Car and Driver.

Subaru Outback - это среднеразмерный кроссовер SUV со стандартным полным приводом, известный своей прочной конструкцией, инновационными техническими функциями и надежностью. Кроме того, Outback неизменно получает высшие оценки безопасности и с 2013 года подряд завоевал одиннадцать наград Top Safety Pick+. По данным iSeeCars, у внедорожника есть 22,3% шансов проехать 250 000 миль.

Toyota Camry

Начальная цена: 27 415 долларов за модель 2023 года по версии Car and Driver.

Последнее место в списке iSeeCars занимает Toyota Camry. Седан среднего размера - это привлекательное сочетание надежности и доступности. Кроме того, Camry уже много лет является чемпионом по долговечности и известна тем, что не нуждается в частом капитальном ремонте. Вероятность того, что Camry проедет 250 000 миль, составляет 20,4%.

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