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В Киеве прогремела серия взрывов

  • 26.09.2024, 7:40
В Киеве прогремела серия взрывов

Россия атаковала столицу Украины «Шахедами».

В Киеве под утро 26 сентября прогремели несколько взрывов. В районе севера столицы продолжается работа сил и средств противовоздушной обороны из-за атаки «Шахедов».

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина и мэр столицы Украины Виталий Кличко.

Отмечается, что около 05:44 в Киеве было слышно целую серию взрывов.

«В Оболонском районе столицы работают силы ПВО», – написал Киевский городской голова в своем Telegram в 06.45 (по минскому времени).

Кроме того, жители столицы призывают находиться в безопасных местах и не покидать укрытия до завершения воздушной тревоги.

Обновлено: новые взрывы

Добавим, что около 07.04 в Киеве снова раздалось несколько взрывов. Перед этим мониторинговые группы писали о движении «Шахедов» в районе левого берега столицы.

Атака «Шахедов» на Киев и взрывы

Ранее сообщалось, что из-за запуска российскими захватчиками нескольких групп «Шахедов» в ночь на 26 сентября в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Также сигналы об угрозе воздушных атак раздались и в Киеве еще около 02:40.

Кроме того, в Киеве были слышны взрывы, и в районе столицы Украины защитники неба отражают вражескую атаку. В частности, о взрывах и работе ПВО сообщалось около 03:20, 05.25, 06.25 и 07.40.

Добавим, что начальник Киевской городской военной администрации несколько раз заявлял о работе противовоздушной обороны в столице в эту ночь. А в Воздушных силах информировали о фиксации БПЛА врага в небе над Киевом.

Напомним, что около половины двенадцатого ночи стало известно о работе ПВО в Киевской области, и она продолжается до сих пор.

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