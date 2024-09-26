Атака дронов на Киев: в жилом доме вспыхнул пожар
- 26.09.2024, 8:30
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Обломки российского БПЛА упали также на территорию детского сада.
В ночь на 26 сентября российские оккупационные войска снова атаковали Украину своими ударными дронами.
Как пишет Киевская городская военная администрация, в столице и пригороде работали силы ПВО. В Печерский район Киева вызвали экстренные службы - в результате падения обломков произошло возгорание на первом этаже пятиэтажного жилого дома.
«В результате воздушной атаки российских беспилотников произошла разгерметизация газовой трубы. К месту вызова срочно направляется Киевгаз. Ведется разведка», - отметили в КГВА.
Впоследствии стало известно, что кроме разгерметизации газовой трубы в жилом доме, повреждено около 20 автомобилей. Обломки упали на территории детского сада. сейчас информация о вероятных пострадавших уточняется.
В ГСЧС в 7:17 добавили, что пожар потушили. В результате атаки пострадал ребенок. Медики оказали ему необходимую помощь.
«Силы противовоздушной обороны зафиксировали, что всего в направлении столицы следовало более полутора десятков вражеских беспилотников. Боевая работа в воздушном пространстве Киева на его подступах велась в течение 5 часов. Силами и средствами ПВО было обезврежено около десятка российских ударных дронов», - отчитались позже в КМВА.
Относительно ребенка отметили, что его госпитализировали с резаными ранами.