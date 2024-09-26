Россия начала строить загадочное сооружения возле Крымского моста 26.09.2024, 10:18

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В ВМС Украины выдвинули версии.

Россияне во временно оккупированном Крыму рядом с Керченским мостом строят сооружение, назначение которого пока непонятно. Представитель Военно-морских сил ВС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук предположил, что его могут строить для защиты имеющегося путепровода или оно является очередным переходом.

«Продолжают строить, что это - будет известно, когда достроят. А в этом сезоне они это скорее всего не смогут сделать, потому что начинается период штормов и соответственно строить что-то в таких условиях будет очень сложно. Это может быть защитное сооружение, или какой-то переход очередной, но выводы делать немножко рано…», - рассказал Плетенчук в эфире телемарафона.

Он объяснил, что надо подождать, пока закончится сезон штормов.

«В любом случае посмотрим как они пройдут этот период, который начинается осенью и заканчивается весной», - сказал спикер.

Военный добавил, что россияне все время пытаются разместить в Керченском проливе какие-то сооружения, некоторые из них периодически выбрасывает волнами на побережье.

«Однако они в принципе постоянно пытаются что-то в Керченском проливе разместить, построить. Это могут быть различные гидротехнические сооружения, это могут быть заградительные сооружения... И, как вы видите, периодически они оказываются на берегу после очередного шторма», - подчеркнул представитель ВМС.

Он добавил, что ситуация в Черном и Азовском морях пока остается неизменной. В Азовском море военных кораблей РФ не зафиксировано, в Черном - находится субмарина проекта 636 («Варшавянка»), на борту которой может бить 4 ракеты типа «Калибр». По словам Плетенчука, субмарина постоянно находится в море - никуда не заходит и не выходит, обычно дежурство длится несколько недель.

«После этого ее, как правило, меняет другая подводная лодка 636-го проекта. Находится лодка в акватории в качестве единственного средства, которое может находиться в море на дежурстве…», - уточнил спикер.

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