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Лукашенко произвел кадровые перестановки

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  • 26.09.2024, 14:26
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Лукашенко произвел кадровые перестановки

Поменял глав 12 районов и не только.

26 сентября Александр Лукашенко провел «кадровый день». Об этом сообщила его пресс-служба.

Диктатор согласовал назначение:

Алексея Героева — председателем Витебского горисполкома, членом Витебского облисполкома;

Павла Силивончика — председателем Калинковичского райисполкома;

Романа Сергуна — председателем Ветковского райисполкома;

Александра Версоцкого — председателем Лидского райисполкома;

Андрея Грицкевича — председателем Свислочского райисполкома;

Василия Шлыка — председателем Вороновского райисполкома;

Андрея Ратомского — председателем Несвижского райисполкома;

Николая Парамонова — председателем Смолевичского райисполкома;

Виктора Пугача — председателем Климовичского райисполкома;

Дмитрия Мудрогелова — председателем Могилевского райисполкома;

Юрия Блахина — председателем Мстиславского райисполкома;

Марину Згорскую — главой администрации Ленинского района Бобруйска.

Кроме того Лукашенко дал согласие на назначение:

Ольги Горловой — ректором УО «Витебская ордена „Знак Почета“ государственная академия ветеринарной медицины»;

Александра Ломского — первым заместителем Министра сельского хозяйства и продовольствия;

Дениса Езерского — заместителем Министра информации;

Светланы Еськовой — заместителем Министра по налогам и сборам;

Дениса Бакея — заместителем Министра промышленности;

Татьяны Рускевич — заместителем Министра связи и информатизации;

Валентины Якимович — заместителем Министра юстиции;

Александр Липницкий занял должность начальника главного управления информационной политики и общественного развития Администрации Лукашенко.

Сергея Авраменко отправили руководить ОАО «Минский тракторный завод», Андрея Панченко — ГПО электроэнергетики «Белэнерго», Ивана Демидова — ОАО «Белвторчермет».

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