Лукашенко произвел кадровые перестановки

Лукашенко произвел кадровые перестановки10
- 26.09.2024, 14:26
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Поменял глав 12 районов и не только.
26 сентября Александр Лукашенко провел «кадровый день». Об этом сообщила его пресс-служба.
Диктатор согласовал назначение:
Алексея Героева — председателем Витебского горисполкома, членом Витебского облисполкома;
Павла Силивончика — председателем Калинковичского райисполкома;
Романа Сергуна — председателем Ветковского райисполкома;
Александра Версоцкого — председателем Лидского райисполкома;
Андрея Грицкевича — председателем Свислочского райисполкома;
Василия Шлыка — председателем Вороновского райисполкома;
Андрея Ратомского — председателем Несвижского райисполкома;
Николая Парамонова — председателем Смолевичского райисполкома;
Виктора Пугача — председателем Климовичского райисполкома;
Дмитрия Мудрогелова — председателем Могилевского райисполкома;
Юрия Блахина — председателем Мстиславского райисполкома;
Марину Згорскую — главой администрации Ленинского района Бобруйска.
Кроме того Лукашенко дал согласие на назначение:
Ольги Горловой — ректором УО «Витебская ордена „Знак Почета“ государственная академия ветеринарной медицины»;
Александра Ломского — первым заместителем Министра сельского хозяйства и продовольствия;
Дениса Езерского — заместителем Министра информации;
Светланы Еськовой — заместителем Министра по налогам и сборам;
Дениса Бакея — заместителем Министра промышленности;
Татьяны Рускевич — заместителем Министра связи и информатизации;
Валентины Якимович — заместителем Министра юстиции;
Александр Липницкий занял должность начальника главного управления информационной политики и общественного развития Администрации Лукашенко.
Сергея Авраменко отправили руководить ОАО «Минский тракторный завод», Андрея Панченко — ГПО электроэнергетики «Белэнерго», Ивана Демидова — ОАО «Белвторчермет».