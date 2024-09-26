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Business Insider: Цукерберг пытается наладить отношения с Трампом

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  • 26.09.2024, 18:04
Business Insider: Цукерберг пытается наладить отношения с Трампом
Архивное фото

Генеральный директор Meta хочет улучшить свой имидж среди республиканцев.

Вне публичного поля зрения Марк Цукерберг идентифицирует себя с либертарианством — по крайней мере, так утверждают несколько источников, знакомых с его частными политическими взглядами. В то время как Цукерберг пытается убедить республиканцев в том, что он и его компания Meta не занимают политических позиций, источники сообщили The New York Times, что он погрузился в политический цинизм.

В попытке наладить отношения с правыми Цукерберг нанял республиканского стратега Брайана Бейкера, который займется восстановлением его связей с консервативными медиа и политическими деятелями. Большая часть неприязни к Цукербергу исходит от верхушки партии, начиная с самого бывшего президента Дональда Трампа. Цукерберг заблокировал аккаунт Трампа в Facebook после событий 6 января, что и вызвало гнев бывшего президента, пишет Business Insider.

Однако сейчас, похоже, Цукерберг пытается наладить отношения. Генеральный директор Meta дважды звонил Трампу этим летом и даже назвал его «крутым» после покушения в Батлере (Пенсильвания). По сообщению NYT, Цукерберг пока не стремился наладить контакт с вице-президентом Камалой Харрис.

Трамп утверждает, что Цукерберг сказал ему: «Я ни за что не проголосую за демократа» во время их разговора, хотя представители Meta опровергают этот рассказ. Представитель компании заявил, что Цукерберг не поддерживает ни одного кандидата и не делился своими планами на голосование в ноябре.

Цукерберг, который недавно вошел в клуб из трех человек, чье состояние превышает 200 миллиардов долларов, пытается улучшить свой имидж среди республиканцев, не ограничиваясь отношениями с президентом. В 2020 году Цукерберг и его жена Присцилла Чан пожертвовали 400 миллионов долларов на защиту избирательной инфраструктуры. Некоторые республиканцы обвинили Цукерберга в предвзятости против консерваторов после этого пожертвования, и миллиардер направил письмо в Конгресс в прошлом месяце, пообещав больше не делать подобных вкладов в этом избирательном цикле.

«Несмотря на анализы, которые я видел и которые показывают обратное, я знаю, что некоторые люди считают, что эта работа принесла пользу одной партии больше, чем другой», — написал Цукерберг. «Моя цель — быть нейтральным и не играть никакой роли в ту или иную сторону — или даже не выглядеть так, будто я играю какую-то роль».

Приверженность нейтралитету распространяется и на благотворительную деятельность, которой он занимается вместе с женой, сообщает The Times. Хотя Инициатива Цукерберга и Чан когда-то вкладывала деньги в прогрессивные проекты, такие как легализация наркотиков, Цукерберг больше не поддерживает инициативы, которые могут быть истолкованы как политически ангажированные. В июне он сказал другим участникам роскошного ретрита, известного как «летний лагерь для миллиардеров», что сожалеет о том, что нанимал сотрудников, продвигавших левые идеи, сообщили источники.

Цукерберг и Чан также обеспокоены антисемитскими инцидентами в университетских кампусах, включая Гарвард, их альма-матер, сообщает The Times.

Очевидное отвращение Цукерберга ко всему политическому — и его частное принятие идеологии, которая презирает любое вмешательство государства — выделяет его среди коллег. Многие руководители Кремниевой долины поддерживают кампанию Харрис, в то время как небольшая, но громкая группа поддерживает Трампа.

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