Украинские воины атаковали десятки вражеских укрытий и фортификаций
- 29.09.2024, 17:09
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И остановили попытки штурма россиян.
Еженедельно экипажи БпЛА 13-й бригады Национальной гвардии Украины «Хартия» уничтожают десятки вражеских укрытий и фортификаций, единиц техники, личного состава и вооружения врага.
На этот раз украинские защитники атаковали позиции противника, вражеские укрытия, системы связи и радиоразведки. Бойцы отработали по пехотным позициям, укрытиях оккупантов. Также воины остановили российские штурмы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Бутусов Плюс.
«За каждым вылетом стоят часы работы и планирования, работы инженеров, планировщиков и командиров, а также волонтеров и донаторов, которые помогают обеспечивать подразделения», - добавили бойцы.