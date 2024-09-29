Украинские воины атаковали десятки вражеских укрытий и фортификаций 29.09.2024, 17:09

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И остановили попытки штурма россиян.

Еженедельно экипажи БпЛА 13-й бригады Национальной гвардии Украины «Хартия» уничтожают десятки вражеских укрытий и фортификаций, единиц техники, личного состава и вооружения врага.

На этот раз украинские защитники атаковали позиции противника, вражеские укрытия, системы связи и радиоразведки. Бойцы отработали по пехотным позициям, укрытиях оккупантов. Также воины остановили российские штурмы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Бутусов Плюс.

«За каждым вылетом стоят часы работы и планирования, работы инженеров, планировщиков и командиров, а также волонтеров и донаторов, которые помогают обеспечивать подразделения», - добавили бойцы.

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