В Минске задержали парня, который «минировал» разные госучреждения России 3 30.09.2024, 12:23

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Инструкции он получал от знакомых из тематической группы в мессенджере.

В Минске задержали 19-летнего парня, который отправлял ложные сообщения о минировании в разные государственные учреждения России.

Молодой человек был одним из участником группы в мессенджере, где обсуждалась тема сваттинга (введения в заблуждение силовиков, чтобы они выехали по адресу другого лица).

Инструкции, куда звонить и чем угрожать, молодой белорус получал от знакомых из этой группы. Он писал электронные письма и звонил через мессенджеры в разные организации на территории России. Силовики опубликовали отрывок одного из разговоров. На нем мужской голос говорит, что «заминировал школу», а также что он «украл из сейфа отца обрез и пистолет, который планируют использовать в школе».

При этом деньги за свои «услуги» парень, по его словам, так и не получил. Заведено уголовное дело.

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