В Латвии начнут конфисковывать авто на белорусских номерах 5.09.2024, 9:25

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Их нужно или перерегистрировать, или вывезти.

Автомобили с белорусскими номерами должны будет быть вывезены из Латвии или перерегистрированы в стране до 31 октября. Если это не будет сделано, транспортное средство могут конфисковать. Соответствующие поправки в закон одобрила Комиссия латвийского Сейма по окружающей среде и региональной политике, предполагается, что законопроект будет рассмотрен на заседании Сейма 5 сентября, пишет Delfi.

Законопроект предусматривает, что зарегистрированные в нашей стране транспортные средства, которые сейчас находятся на территории Латвии, должны быть вывезены или переоформлены на латвийские номера до 31 октября. Если это не будет сделано в указанный срок, автомобиль могут конфисковать.

После 31 октября авто с белорусскими номерами смогут въезжать в Латвию только для однократного пересечения территории страны транзитом. Для этого нужно будет предварительно обратиться в Дирекцию безопасности дорожного движения Латвии. Также после этого срока в страну смогут въезжать автомобили белорусских дипломатических и консульских служб, посольств и делегаций, либо в гуманитарных целях.

Исключение предусмотрено для лиц с ограниченными возможностями, которые управляют специально оборудованными личными авто, зарегистрированными в Беларуси, если въезд планируется с целью посещения родителей, детей или супруга, проживающих в Латвии. В этом случае человек сможет запросить у Службы финансовой разведки разрешение на въезд на территорию Латвии.

Также служба будет выдавать разрешения на въезд в тех случаях, когда когда министр иностранных дел потребует рассмотреть заявление на въезд в Латвию по особым вопросам, связанным с нацбезопасностью. Разрешение на въезд и пребывание на территории Латвии может быть выдано на срок до трех месяцев.

Аналогичный закон, предусматривающий конфискацию транспортных средств, был принят в Латвии после введения запрета на въезд автомобилей с российскими номерами.

Предполагается, что законопроект вступит в силу на следующий день после его обнародования. Аналогичное регулирование сейчас действует для автомобилей, зарегистрированных в России.

Комиссия попросит Сейм включить законопроект в повестку дня заседания Сейма завтра, 5 сентября, чтобы рассмотреть его в первом чтении и определить его актуальность.

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