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В Витебске погибли два милиционера

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  • 10.01.2025, 10:08
  • 11,164
В Витебске погибли два милиционера

Оба инспектора были «при исполнении служебных обязанностей».

Во время несения службы в Витебске погибли два участковых инспекторов милиции, сообщает пресс-служба МВД.

«Вчера около 17 часов в Витебске при исполнении служебных обязанностей в результате несчастного случая погибли двое участковых инспекторов милиции», — говорится в сообщении.

Другие подробности не сообщаются.

Разбирательство находится на личном контроле министра внутренних дел Ивана Кубракова.

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