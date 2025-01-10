В Витебске погибли два милиционера

В Витебске погибли два милиционера7
- 10.01.2025, 10:08
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Оба инспектора были «при исполнении служебных обязанностей».
Во время несения службы в Витебске погибли два участковых инспекторов милиции, сообщает пресс-служба МВД.
«Вчера около 17 часов в Витебске при исполнении служебных обязанностей в результате несчастного случая погибли двое участковых инспекторов милиции», — говорится в сообщении.
Другие подробности не сообщаются.
Разбирательство находится на личном контроле министра внутренних дел Ивана Кубракова.