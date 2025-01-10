В Польше за шпионаж судят гражданина Беларуси 10.01.2025, 20:40

Он шпионил за аэропортом в Бяла-Подляске.

В Окружном суде Люблина (Польша) 10 января начался закрытый суд над 53-летним гражданином Беларуси Николаем М., обвиняемым в шпионаже, сообщает, сообщает RMF.

Второй фигурант дела, 59-летний гражданин Польши, обвиняется в содействии в преступлении.

Отмечается, что они признали себя виновными.

Прокуратура передала обвинительное заключение по этому делу в суд в ноябре 2024 года. По версии следствия, преступления совершались с 2018 года по 24 февраля 2023 года.

Согласно обвинительному заключению, Николай М. осуществлял деятельность, направленную на разведку района военного аэропорта в Бяла-Подляске, собирал информацию о действиях военной авиации на этом аэропорту, а также сведения о железнодорожной инфраструктуре и передвижении военной техники .

Он также среди прочего собрал информацию о объектах и транспортных средствах, находящихся в распоряжении Агентства внутренней безопасности, расположенных и используемых в Бяла-Подляске, говорится в публикации.

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