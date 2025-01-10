Украинский ЦПД: В Беларуси тестируют отключение интернета 2 10.01.2025, 23:29

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Режим боится протестов.

Власти Беларуси планируют заблокировать соцсети на территории страны во время «выборов» 26 января, чтобы усложнить координацию во время вероятных митингов.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

По информации ведомства, минувшей ночью в Беларуси на несколько часов отключили доступ к видеохостингу YouTube. Также наблюдаются проблемы с доступом к соцсетям Discord, Twitch, TikTok и Telegram.

«Ограничением доступа к информации власти Беларуси пытаются усложнить координацию во время возможных акций протеста», — отметили в ЦПД.

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