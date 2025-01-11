Лесные пожары в Калифорнии сменили направление 3 11.01.2025, 21:51

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В шести пожарах, бушевавших в округе с 7 января, уничтожены более 10 000 зданий.

Масштабные лесные пожары, охватившие Лос-Анджелес на этой неделе, изменили направление движения, что повлекло за собой эвакуацию большего количества людей, пишет Reuters.

Отмечается, что пожары, вспыхнувшие на западе города в элитном районе Пасифик Палисейдс, изменили направление и приблизились к району Брентвуд и предгорьям Сан-Фернандо. Пожарные сообщили, что огонь распространяется на северо-восток.

В шести пожарах, бушевавших в округе с 7 января, погибли по меньшей мере 11 человек и были уничтожены более 10 000 зданий. Ожидается, что количество жертв возрастет по завершении проверки домов.

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