Снайперы ГУР ночью зашли в тыл россиян и ликвидировали оккупантов под Покровском

Снайперы ГУР ночью зашли в тыл россиян и ликвидировали оккупантов под Покровском2
- 12.01.2025, 13:20
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Удачную засаду показали на видео.
Снайперы Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели успешную засаду и ликвидировали группу российских военных в районе Покровска Донецкой области.
Об этом сообщило ГУР в своем официальном Telegram-канале, опубликовав соответствующее видео.
Спецоперация была проведена в глубоком тылу врага и направлена на уничтожение оккупантов и перерезание их логистических маршрутов.
На видео запечатлены действия снайперской пары, вооруженной полуавтоматическими винтовками с тепловизионными прицелами.
Украинские бойцы организовали засаду на группу из четырех российских солдат, распределили цели между собой и точной серией выстрелов нейтрализовали врага.
Операция, по словам представителей ГУР, стала частью широкой кампании, направленной на ослабление боевых возможностей противника и обеспечение стратегического преимущества украинских сил.
Высокий уровень подготовки, профессионализм и координация снайперов ГУР продолжают доказывать, что украинская разведка остается ключевым элементом успешного противодействия российской агрессии.