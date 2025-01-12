Уже неделю количество автомобилей в очереди на выезд в Польшу превышает 2000 12.01.2025, 13:53

1,308

Среднее время ожидания – почти четверо суток.

Огромная очередь в единственном открытом пункте пропуска на границе Беларуси с Польшей образовалась 3 января, когда количество легковушек превысило 1000. 5 января автомобилей в очереди увеличилось вдвое, и до сих пор в ней более 2000 машин.

За последние 24 часа из Беларуси в Польшу выехали 535 легковых автомобилей, сообщает «Белтаможсервис», который ответственен за электронную очередь в Бресте. Утром в пункт пропуска вызывают тех, кто зарегистрировался в ней в полдень 8 января, таким образом, время ожидания – почти четверо суток. На собственно прохождение границы через белорусский и польский контроль требуется еще около 5 часов, свидетельствуют в профильных Telegram-каналах.

По данным Госпогранкомитета на 8 утра, выезда в Польшу ожидают 2055 автомобилей.

Очередь в Бресте начала стремительно расти 3 января, увеличившись до 1080 легковушек. 5 января их число выросло до 2050, и с того дня ниже 2000 не опускалось.

С автобусами сейчас существенно легче: в очереди их 25, хотя на пике 6 января их было 116. Как написали несколько путешественников, пересевших в пятый автобус от шлагбаума, границу они «пролетели» за 6,5 часа. За пересадку берут 50 евро.

Сейчас в пункт пропуска вызывают автобусы, которые приехали в Брест ночью.

В Тересполе в сторону Беларуси – пусто.

Также нет очередей в пунктах «Каменный Лог» и «Бенякони» на границе с Литвой, что в одну, что в другую сторону. Автобусы проходят оформление в обоих направлениях менее 2 часов.

В «Григоровщине» на границе с Латвией тоже пусто, на все про все требуется не более полутора часов. Некоторым посчастливилось оформиться и за 20 минут.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com