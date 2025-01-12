Украинский офицер рассказал, как погодные условия помогли ВСУ
- 12.01.2025, 21:37
Плюсовая температура и бездорожье позволили удержать ряд позиций.
Офицер бригады «Рубеж» Национальной гвардии Украины Владимир Черняк в эфире телемарафона отметил, что войска РФ рассчитывали на холодную зиму для того, чтобы совершать активные наступательные действия, однако плюсовая температура и бездорожье не позволяют им в полном объеме использовать их военный потенциал.
«Россияне начали использовать резервы как людей, так и техники, которые они запланировали для своей зимней кампании. Очевидно, они ожидали, что все замерзнет, в частности, и реки. Это дало бы им возможность использовать максимально бронетехнику», - подчеркнул он.
По его словам, из-за перепадов температуры и влажности трудно использовать FPV-дроны. Сейчас армия РФ во время штурмовых действиях использует преимущественно пехоту.