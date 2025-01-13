«Лукашенко и Алиев были потрясены» 4 13.01.2025, 12:09

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Али Керимли

Азербайджанский оппозиционер рассказал правду о местном режиме.

После жесткого подавления протестов и соучастия в российской агрессии против Украины режим Лукашенко стал нерукопожатным во всем цивилизованном мире. Однако есть на постсоветском пространстве страна, в которой диктатор остается вхожим в кабинеты европейских политиков, а в ее столице даже проходил саммит ООН. Речь об Азербайджане, где семья Алиевых правит с 1993 года.

Что общего у режима Ильхама Алиева и Лукашенко? Как живут простые азербайджанцы? На что надеется азербайджанская оппозиция? Об этом сайт Charter97.org поговорил с одним из лидеров азербайджанской оппозиции, главой партии Народного Фронта Азербайджана Али Керимли.

— Что общего у Алиева и Лукашенко? Что роднит эти два режима?

— В Азербайджане, как и в Беларуси, существует авторитарный режим, который не избран народом и пока не может быть изменен народом.

Сходств режима в Азербайджане с режимом Лукашенко очень много. Но я расскажу вам самые важные.

В Азербайджане, как и в Беларуси, все государственные институты подчинены главе государства, Ильхаму Алиеву. Парламент, суды, органы местного самоуправления, избирательные комиссии и даже «сконструированные» оппозиционные партии подчиняются главе страны. Выборы всегда фальсифицированы. Список депутатов, которые будут «избраны» в парламент, утверждается лично.

Алиев и Лукашенко традиционно являются членами международного «клуба диктаторов» и работают на защиту и выживание репрессивных режимов во всем мире. Алиев в каждом своем выступлении обвиняет Запад, демократические государства и политиков. Как и Лукашенко, Алиев отменил ограничения на избрание себя президентом. Теперь он может «избирать» себя президентом столько раз, сколько он захочет.

Год назад он объявил себя избранным президентом в пятый раз. Как оппозиция, мы бойкотировали выборы. ОБСЕ и международное сообщество в целом заявили, что выборы прошли без политической конкуренции. Как и Лукашенко, Алиев также понимает, что первые демократические выборы в стране положат конец его правлению.

Как и народ Беларуси, народ Азербайджана тоже находится под постоянными угрозами, репрессий и страха. В настоящее время в Азербайджане есть 330 политических заключенных. Как и в Беларуси, в Азербайджане ликвидирована политическая конкуренция, свободная пресса, гражданское общество практически уничтожены, а митинги и другие массовые акции запрещены уже шесть лет.

Несмотря на все эти сходства, Азербайджан еще не стал полноценной Беларусью. Например, власти Азербайджана еще не сожгли последние мосты с Западом, несмотря на их жесткую критику, каналы диалога с США, ЕС и Советом Европы не закрыты полностью. Хотя Азербайджан и объявил Россию своим союзником, он не «продвинулся» настолько, чтобы создать с Россией «союзное государство», подобно Беларуси. Несмотря на жуткие репрессии в Азербайджане, количество политзаключенных в нашей стране еще не до конца достигло «стандарта» Беларуси.

Однако все эти различия связаны не с личными качествами Ильхама Алиева, а с объективными историческими, географическими и экономическими факторами.

Прежде всего, азербайджанцы не близки России по этническому и религиозному признаку. Наоборот, наш народ считает себя ближе к Турции по национальной идентичности, а Турция — это член НАТО.

Cемья Ильхама Алиева — самая богатая семья в Азербайджане. Журналисты-расследователи оценивают их состояние в западных странах, особенно в оффшорных зонах, в десятки миллиардов долларов. Поэтому для Алиева очень важно избежать международных санкций. Ильхам Алиев хочет продолжать политику, которая уничтожает все демократические институты в стране, исключает возможность свободных выборов и конкуренции, держит народ в страхе, обеспечивает его постоянную власть, но при этом он не подвергается международным санкциям.

Что касается демократии, прав и свобод человека, народной власти, то он, конечно, очень близок к своим друзьям — Путину и Лукашенко. В одном из своих выступлений Лукашенко сказал об Ильхаме Алиеве, что «он абсолютно наш человек».

— Недавно в Азербайджане прошел климатический саммит. По мнению правозащитников, новая волна репрессий началась в Азербайджане после саммита COP 29. Какова нынешняя ситуация с правами человека в Азербайджане? Сколько политзаключенных в стране?

— К сожалению, мероприятие COP 29, состоявшееся в ноябре прошлого года в Азербайджане, не смогло представить нашу страну миру в положительном свете. В дни COP 29 мировая пресса написала еще больше статей с требованием освобождения политзаключенных в Азербайджане. А еще потому, что именно в 2024 году репрессии в Азербайджане достигли своего пика.

За последние полтора года число политзаключенных в Азербайджане выросло в три раза, а сейчас достигло 330 человек. Хотя это намного меньше, чем количество политзаключенных в Беларуси, это все равно большое число, которое наглядно демонстрирует репрессивную среду в стране.

Отметим, что аресты в Азербайджане не связаны с массовыми поствыборными протестами, как в Беларуси. Если я не ошибаюсь, то, что в Беларуси больше политзаключенных, так как после президентских выборов 2020 года были арестованы и многие простые граждане, протестовавшие против фальсификаций на выборах.

Предвыборные протесты, аналогичные событиям 2020 года в Беларуси, но в относительно небольшом масштабе, прошли в Азербайджане после президентских выборов 2003 года и парламентских выборов 2005 года.

Протестующие против фальсификации президентских выборов 2003 года были жестоко разогнаны полицией и внутренними войсками, более тысячи оппозиционеров были арестованы.

В 2005 году, когда мы протестовали против фальсификации парламентских выборов и решили провести сидячую акцию вместе с примерно 30 тысячами демонстрантов, митинг все равно был жестоко разогнан полицией и внутренними войсками, а более тысячи участников участники сидячей забастовки получили средние и серьезные ранения.

Мы начали бойкотировать все выборы, проводимые в Азербайджане с 2015 года, потому что нет возможности конкуренции, а результаты выборов известны заранее.

Я дал эти пояснения, потому что 330 политзаключенных в Азербайджане – это люди, арестованные целенаправленно и планово, в основном — за свою политическую и общественную деятельность. Пытки в отношении задержанных являются широко распространенной практикой в стране.

Последний согласованный митинг в Азербайджане мы провели 6 лет назад, 19 января 2019 года. С тех пор митинги были запрещены. 19 октября 2019 года наша попытка провести несогласованный митинг была пресечена сотрудниками полиции. Более 650 демонстрантов были арестованы, 100 демонстрантов подверглись жестоким пыткам.

В стране уже давно закрыты независимое телевидение и газеты, заблокированы независимые сайты. В настоящее время в Азербайджане в тюрьмах находятся до 30 журналистов, все известные активисты гражданского общества, большое количество активистов оппозиции и религиозных деятелей.

Действительно, как только завершился саммит COP 29, власти Азербайджана начали новую волну репрессий. Арестован бывший политзаключенный Руфат Сафаров, он самый известный правозащитник страны; известный независимый политик Азер Гасымлы и 7 сотрудников очень популярного в Азербайджане телеканала Meydan TV, штаб-квартира которого находится в Европе. Хотя Европейский парламент, Госдепартамент США, американские конгрессмены и сенаторы предупредили власти Азербайджана о целенаправленных санкциях за политические аресты, к представителям режима Алиева никаких санкций применено не было. Мы считаем, что международные организации должны усилить давление на режим Алиева, чтобы наконец заставить власти Азербайджана освободить политзаключенных.

— Недавно в Азербайджане был арестован Игбал Абилов, талышский учёный из Беларуси. Власти обвиняют его в измене родине. Почему режим Алиева преследует талышей?

— Жертвой репрессивного режима в Азербайджане становятся не только талышские общественники, но и каждый азербайджанец.

Однако фактом является и то, что репрессивный режим в Азербайджане также заинтересован в том, чтобы представить себя перед простыми людьми главным защитником государства. Поэтому фиктивные «враги народа» создаются режимом, чтобы создать оправдание некоторым репрессиям авторитарного режима.

Мы, как политическая партия, требуем свободы для каждого из 330 политических заключенных, объявленных правозащитными организациями политическими заключенными, независимо от их этнической, религиозной и другой принадлежности.

— Сирия сейчас на повестке дня всего мира. Семья Асада, правившая страной 30 лет, была свергнута. Какова цель азербайджанской оппозиции? Есть ли надежда на перемены?

— Свержение режима Асада в Сирии имеет глобальное значение. Режим Асада был самым жестоким и беспощадным из режимов и диктатур в мире. Однако он также потерпел поражение. Видя свержение жестокой диктатуры Асада, все лидеры авторитарных режимов в мире, включая Лукашенко и Алиева, были внутренне потрясены. Они поняли, что даже массовые аресты, пытки и убийства больше не гарантируют вечную власть. Они понимают, что никто не может быть более жестоким и беспощадным, чем Асад, но даже Асад в итоге потерпел поражение. Во-вторых, и Лукашенко, и Алиев, и другие авторитарные лидеры, укрывшиеся в России, видели, что Россия уже слишком слаба и не может защитить режимы, которые были ее союзниками.

Давайте учтем, что все это видели и народы, которые были порабощены режимами. Поэтому я с уверенностью говорю, что падение Асада воодушевило все угнетенные народы, как оно потрясло всех авторитарных лидеров. Теперь они понимают и верят, что если будут сражаться вместе, то смогут победить режим.

Наша главная задача, как оппозиции Азербайджана, — постараться, чтобы наш народ более массово включился в борьбу за свои права. Мы очень хотим, чтобы переход от авторитаризма к демократии в нашей стране стал возможен путем мирной борьбы. Поэтому, несмотря на все трудности, мы стараемся сохранить присутствие легальной оппозиции в стране.

Несомненно, вы и ваши читатели также представляете, что в стране, где 330 политзаключенных, где закрыты все независимые СМИ и где массово арестовываются активисты гражданского общества и оппозиции, очень сложно продолжать оппозиционную политическую деятельность внутри страны. Несмотря на все трудности, мы продолжаем свою деятельность. Мы поддерживаем наши структуры. Но каких трудностей нам все это стоит? За последние годы более 50 активистов нашей партии стали политическими заключенными. До 300 наших партийных активистов были арестованы в административном порядке. Большинство членов партии уволены с работы и являются безработными. Мои заместители, советники, даже мой помощник и водитель были арестованы. Мои близкие родственники и члены семьи арестованы.

В ходе состоявшихся до сих пор процессов над политзаключенными выяснилось, что по меньшей мере 10 человек в разное время подвергались пыткам с целью дать против меня ложные показания и создать основания для моего ареста. Режим запретил мне выезд из страны уже 19 лет. Мне не дают паспорт. Нам запрещено арендовать офис. Они взорвали один из арендованных нами офисов, а в другом заварили дверь.

Пять лет назад мне заблокировали выход в интернет. Даже мой мобильный телефон работает только днем — с 8 утра до 8 вечера.

Однако, несмотря на все трудности, которые я перечислил и не перечислил, мы продолжаем свою оппозиционную деятельность внутри страны. Мы разоблачаем режим Алиева и организуем оппозицию. Мы поддерживаем демократическую альтернативу режиму Алиева, сохраняя перспективу мирных перемен.

Конечно, мы надеемся на изменения. Я уверен, что и режим Лукашенко, и режим его друга Алиева потерпят поражение.

Чтобы ускорить этот конец, весь наш народ должен присоединиться к борьбе за демократию и свободу.

— В Беларуси не так много знают о том, как живут простые азербайджанцы, сколько зарабатывают, какие у вас цены. Расскажите, пожалуйста, нашим читателям.

— Азербайджан — богатая стран с природными ресурсами. За последние 25 лет мы заработали 250 миллиардов долларов только на экспорте нефти и газа. К сожалению, режим Алиева не смог построить в нашей стране настоящую, современную, экспортно-ориентированную экономику, используя такие большие нефтегазовые деньги. Из-за монополии олигархии в экономике, в Азербайджане не развиваются другие экономические сектора, кроме нефти и газа.

В 2024 году экспортный потенциал ненефтяного сектора страны составил всего 3 миллиарда долларов. Небольшая группа чиновников, олигархов и их окружения чрезвычайно богаты, тогда как абсолютное большинство населения очень бедно.

При численности рабочей силы в стране 5 250 000 человек, только 1,7 миллиона из них (около трети) имеют постоянную работу. Среднемесячная зарплата работающих в стране составляет всего 580 долларов. Минимальная заработная плата вырастет с $203 до $235 в этом году. Правительство проводит такую политику, что количество людей, получающих пенсии и пособия по инвалидности, в стране очень невелико.

Пенсионный возраст в Азербайджане установлен на уровне 65 лет как для мужчин, так и для женщин. Пенсию получают лишь 11 процентов населения страны. 46 процентов мужчин в Азербайджане умирают, не дожив до пенсионного возраста. Правительство лишает пенсий пенсионеров, которые за свою трудовую жизнь не перечислили в пенсионный фонд достаточно денег (около 21 тысячи долларов). Таким образом, примерно 15 процентов азербайджанцев, достигших пенсионного возраста, лишены права на получение пенсии. Пособие по старости — всего 130 долларов в месяц.

Цены в Азербайджане не только самые высокие в регионе СНГ, но даже выше, чем в большинстве европейских стран. Независимые экономисты установили, что инфляция сохраняется на уровне 20-30 процентов каждый год в течение последних 5 лет. Миллионы азербайджанцев покинули нашу страну в поисках работы. Он ездил в разные страны в качестве трудовых мигрантов. С 2006 года Ильхам Алиев отменил детские пособия в Азербайджане.

Несмотря на все эти невыносимые социальные проблемы, правительство Азербайджана тратит много денег на поддержку авторитарных режимов во всем мире. Официальные лица Азербайджана с гордостью сообщают, что на сегодняшний день Азербайджан предоставил гуманитарную помощь 140 странам. Народ Азербайджана, обреченный на жизнь в нищете и безработице, возмущен этими заявлениями. В Азербайджане существует большая социальная напряженность. К сожалению, власти делают все, чтобы обеспечить социальный взрыв в Азербайджане.

В заключение хочу сказать вашим читателям, что здесь, в Азербайджане, мы внимательно следим за борьбой белорусского народа за демократию. Особенно после состоявшихся в 2020 году протестов. Массовое движение белорусского народа за свободные выборы было встречено с большой симпатией в Азербайджане. Очень жаль, что режиму Лукашенко удалось подавить борьбу белорусского народа за свободные выборы жесткими и жестокими репрессиями. Однако мы знаем, что народ Беларуси не сдастся, и верим, что однажды борющийся народ Беларуси победит и установит демократию в своей стране. Мы уверены, что и в Азербайджане будут перемены. Мы верим, что в не столь отдаленном будущем Беларусь и Азербайджан избавятся от авторитарных режимов. Отношения дружбы и солидарности между нашими народами станут крепче. В отличие от дружбы Лукашенко-Алиева, в демократической Беларуси и демократическом Азербайджане народы будут дружить. И Азербайджан, и Беларусь будут свободно развиваться как часть большой европейской семьи.

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