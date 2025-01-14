В шести регионах России закрыли аэропорты из-за угрозы атаки дронов 1 14.01.2025, 8:35

1,176

Массово введен план «ковер».

Утром 14 января временные ограничения на прием и отправку самолетов были введены в аэропортах Казани, Калуги, Саратова и Тамбова, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. «Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — написал Кореняко в телеграм-канале.

Около 7:10 Росавиация сообщила об отмене ограничений в Калуге и Тамбове, однако они были введены в аэропортах Пензы и Ульяновска. В российских авиагаванях периодически ограничивают полеты из-за налета украинских беспилотников. Последний раз массово аэропорты приостанавливали работу 11 января. Тогда это затронуло Киров, Уфу, Саратов, Ульяновск, Самару, Нижнекамск, Пермь, Ижевск и Казань. В тот же день Минобороны РФ сообщило об уничтожении дежурными средствами противовоздушной обороны 85 украинских беспилотников.

На фоне угрозы дронов и нестабильной работы аэропортов восемь иностранных авиакомпаний приняли решение о частичной приостановке полетов в Россию. Среди них казахстанская Qazaq Air, израильская El Al, арабская Flydubai, сербская Air Serbia, узбекская Qanot Sharq, «Туркменские авиалинии», азербайджанская AZAL и китайская China Southern.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com