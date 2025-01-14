Двойной удар в спину Кремля
- Телеграм-канал ЧТД
- 14.01.2025, 14:43
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В Китае и Индии ищут срочную замену российской нефти.
Двойной удар в спину. Китай и Индия не хотят принимать танкеры с российской нефтью из-за санкций.
Три танкера с российской нефтью застряли в водах Желтого моря у побережья Китая — их планировали разгрузить 15 января, однако 10 января они попали в черный список США.
Китайские чиновники, опасаясь вторичных санкций, принимать их отказались. Следом аналогично выступила дружественная Путину Индия — исключения там обещают сделать только для судов, зафрахтованных до 10 января.
Одновременно НПЗ в Китае и Индии (эта страна стала крупнейшим клиентом России с начала войны) ищут срочную замену российской нефти, в том числе на Ближнем Востоке.
Эксперты, впрочем, предполагают, что Путин все равно адаптируется и будет перевозить нефть на танкерах, которые пока не попали под санкции.
Телеграм-канал ЧТД