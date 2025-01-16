Украинские зенитчики сбили редкий экспериментальный разведывательный дрон РФ

Украинские зенитчики сбили редкий экспериментальный разведывательный дрон РФ1
- 16.01.2025, 15:01
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Беспилотник способен подниматься в небо до 5 км и проводить там 10 часов.
Зенитчики и пилоты ББС 63-й бригады сбили российский экспериментальный разведывательный дрон Мерлин-ВР.
Соответствующее видео опубликовало ОСУВ Хортица в Telegram.
«Редкую птичку сбили зенитчики и пилоты ББС 63 бригады — российский экспериментальный разведывательный дрон Мерлин-ВР», — говорится в сообщении.
Отмечается, что беспилотник способен подниматься в небо до 5 км и проводить там 10 часов, что в разы дольше Supercam и ZALA.
По словам военных, за этим дроном охотились сразу два экипажа FPV, а тот, кто не успел его уничтожить, снял момент подрыва и разлет обломков в небе.