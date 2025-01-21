ВСУ ударили по командному пункту россиян в Волновахе
- 21.01.2025, 15:41
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Видеофакт.
Защитники ВСУ нанесли удар по командному пункту ВС России, который располагался в захваченной Волновахе Донецкой области.
В Сети появилось эффектное видео: на кадрах видно пламя и дымный «гриб», поднимающийся после взрыва на компункте россиян.
«Продолжается поражение пунктов управления российской оккупационной армии. В частности, нанесен удар по командному пункту 29-й общевойсковой армии РФ во временно оккупированной Волновахе. Есть информация о взрывах и задымлении в районе цели. Результаты ударов уточняются», - сообщили в украинском оборонном ведомстве.