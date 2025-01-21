закрыть
21 января 2025, вторник, 18:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Вену начнут отапливать геотермальной энергией

7
  • 21.01.2025, 17:20
  • 1,570
Вену начнут отапливать геотермальной энергией

Под столицей Австрии находится месторождение горячей воды, которому миллионы лет.

В Вене началось бурение для первой в стране геотермальной электростанции. Ожидается, что к 2028 году 20 тысяч домов в столице Австрии будут получать тепло из недр Земли, пишет «Европуль».

Под Веной находится месторождение горячей воды, которому миллионы лет. Оно залегает на глубине от 2 до 4 тысяч метров.

Землю планируют пробурить на глубину более трех километров на северо-востоке города. Каждые 100 метров под землей температура повышается на 3 градуса по сравнению с поверхностью. На глубине более трех тысяч метров вода согревается до 100 градусов по Цельсию.

Это бурение поможет выяснить, сколько воды можно использовать, какая у нее температура и состав. Диаметр скважины составит 30 сантиметров, поэтому бурение на повредит местный ландшафт.

Затем специалисты построят систему из двух скважин: из одной горячая вода будет отправляться в дома для отопления, а в другую сливаться обратно под землю для повторного нагрева. Это позволит не исчерпать запасы воды.

У Вены одна из крупнейших систем центрального отопления в Европе, к ней подключено 440 тысяч домов. Ожидается, что к 2030 году 120 тысяч из них будут получать тепло из недр Земли. В будущем в столице Австрии планируют построить еще семь геотермальных систем, которые смогут обеспечить теплом 200 тысяч домов.

Использование геотермальной энергии поможет городу отказаться от углеродного топлива (например, нефти, угля и газа) и снизить выбросы парниковых газов. Вена хочет стать климатически нейтральной к 2040 году.

К 2050 году в Европе уровень выбросов парниковых газов должен снизиться настолько, чтобы они могли все без остатка поглощаться природой (например, деревьями). Такую цель поставил Евросоюз в рамках борьбы с глобальным потеплением, немалый вклад в который вносят выбросы углекислого газа от использования невозобновляемых источников (нефти, газа и угля) для обслуживания зданий и общественных пространств. Благодаря «зеленым» принципам отопления здания будут тратить меньше электроэнергии, а их хозяева — меньше денег на оплату счетов.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Маша Зайцева — не жертва, а воин
Маша Зайцева — не жертва, а воин Наталья Радина
Лучше купить магнитик
Лучше купить магнитик Ирина Халип
Россию ждут товары по талонам?
Россию ждут товары по талонам? Андерс Аслунд
Плавучие кошмары трех морей
Плавучие кошмары трех морей Владимир Халип