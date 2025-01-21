Вену начнут отапливать геотермальной энергией 7 21.01.2025, 17:20

1,570

Под столицей Австрии находится месторождение горячей воды, которому миллионы лет.

В Вене началось бурение для первой в стране геотермальной электростанции. Ожидается, что к 2028 году 20 тысяч домов в столице Австрии будут получать тепло из недр Земли, пишет «Европуль».

Под Веной находится месторождение горячей воды, которому миллионы лет. Оно залегает на глубине от 2 до 4 тысяч метров.

Землю планируют пробурить на глубину более трех километров на северо-востоке города. Каждые 100 метров под землей температура повышается на 3 градуса по сравнению с поверхностью. На глубине более трех тысяч метров вода согревается до 100 градусов по Цельсию.

Это бурение поможет выяснить, сколько воды можно использовать, какая у нее температура и состав. Диаметр скважины составит 30 сантиметров, поэтому бурение на повредит местный ландшафт.

Затем специалисты построят систему из двух скважин: из одной горячая вода будет отправляться в дома для отопления, а в другую сливаться обратно под землю для повторного нагрева. Это позволит не исчерпать запасы воды.

У Вены одна из крупнейших систем центрального отопления в Европе, к ней подключено 440 тысяч домов. Ожидается, что к 2030 году 120 тысяч из них будут получать тепло из недр Земли. В будущем в столице Австрии планируют построить еще семь геотермальных систем, которые смогут обеспечить теплом 200 тысяч домов.

Использование геотермальной энергии поможет городу отказаться от углеродного топлива (например, нефти, угля и газа) и снизить выбросы парниковых газов. Вена хочет стать климатически нейтральной к 2040 году.

К 2050 году в Европе уровень выбросов парниковых газов должен снизиться настолько, чтобы они могли все без остатка поглощаться природой (например, деревьями). Такую цель поставил Евросоюз в рамках борьбы с глобальным потеплением, немалый вклад в который вносят выбросы углекислого газа от использования невозобновляемых источников (нефти, газа и угля) для обслуживания зданий и общественных пространств. Благодаря «зеленым» принципам отопления здания будут тратить меньше электроэнергии, а их хозяева — меньше денег на оплату счетов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com