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СМИ: США решили модернизировать танки Abrams

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  • 21.01.2025, 17:45
СМИ: США решили модернизировать танки Abrams

Интегрируют приложения искусственного интеллекта и не только.

Американские танки Abrams M1A1 на российско-украинском фронте столкнулись с вызовами, среди которых логистические проблемы, связанные с весом, большой расход топлива и уязвимость к противотанковым средствам поражения, например, Javelin и Stugna-P. Поэтому США решили модернизировать эту технику, сообщает Recognition Army.

Уже следующее поколение Abrams — M1A3 — должно стать более экономичным, легким и живущим. СМИ отмечает, что именно критические уязвимости, о которых стало известно в результате боев в Украине, стали основой для разработки новой модификации.

Какие нововведения будут иметь модернизированные Abrams M1A3?

Гибридно-электрическая силовая установка, сокращающая расход топлива на 50%.

Модульная архитектура открытых систем для быстрого внедрения новых технологий.

Беспилотная вышка для повышения безопасности экипажа.

Системы активной защиты для нейтрализации угроз дронов и современных боеприпасов.

Интеграция приложений искусственного интеллекта для улучшения ситуационной осведомленности и автоматического целеуказания.

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