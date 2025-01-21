СМИ: США решили модернизировать танки Abrams

СМИ: США решили модернизировать танки Abrams1
- 21.01.2025, 17:45
Интегрируют приложения искусственного интеллекта и не только.
Американские танки Abrams M1A1 на российско-украинском фронте столкнулись с вызовами, среди которых логистические проблемы, связанные с весом, большой расход топлива и уязвимость к противотанковым средствам поражения, например, Javelin и Stugna-P. Поэтому США решили модернизировать эту технику, сообщает Recognition Army.
Уже следующее поколение Abrams — M1A3 — должно стать более экономичным, легким и живущим. СМИ отмечает, что именно критические уязвимости, о которых стало известно в результате боев в Украине, стали основой для разработки новой модификации.
Какие нововведения будут иметь модернизированные Abrams M1A3?
Гибридно-электрическая силовая установка, сокращающая расход топлива на 50%.
Модульная архитектура открытых систем для быстрого внедрения новых технологий.
Беспилотная вышка для повышения безопасности экипажа.
Системы активной защиты для нейтрализации угроз дронов и современных боеприпасов.
Интеграция приложений искусственного интеллекта для улучшения ситуационной осведомленности и автоматического целеуказания.