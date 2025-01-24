закрыть
24 января 2025, пятница, 17:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Приднестровье начались протесты из-за газового коллапса

32
  • 24.01.2025, 16:55
  • 4,820
В Приднестровье начались протесты из-за газового коллапса

Молдавские власти прокомментировали эти события.

В непризнанном Приднестровье в пятницу, 24 января, состоялись протесты из-за прекращения поставок газа. Местные жители обвиняют в этом власти Молдовы, сообщает NewsMaker.

Отмечается, что демонстранты собрались на контрольно-пропускных пунктах в Бендерах, Рыбнице и Дубоссарах.

Люди вышли с плакатами: «Молдова, пропусти газ», «Нет геноциду приднестровского народа», «Молдова виновата в гибели приднестровских граждан». Участники также держали флаги Приднестровья и России.

Молдавские власти прокомментировали эти события.

«Протесты в Приднестровском регионе — часть уже известной повестки дня для создания напряженности и эскалации ситуации с безопасностью», — заявил представитель правительства Молдовы Даниэл Водэ.

Он отметил, что предыдущий опыт демонстрирует: такие акции координируются местной «властью», которая подчиняется Кремлю.

Написать комментарий 32

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыанский календарь
Рыгорыанский календарь Ирина Халип
Мяч на стороне Трампа
Мяч на стороне Трампа Александр Морозов
Поздравление из Кремля
Поздравление из Кремля Виталий Портников
Маша Зайцева — не жертва, а воин
Маша Зайцева — не жертва, а воин Наталья Радина