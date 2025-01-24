В Приднестровье начались протесты из-за газового коллапса

В Приднестровье начались протесты из-за газового коллапса32
- 24.01.2025, 16:55
- 4,820
Молдавские власти прокомментировали эти события.
В непризнанном Приднестровье в пятницу, 24 января, состоялись протесты из-за прекращения поставок газа. Местные жители обвиняют в этом власти Молдовы, сообщает NewsMaker.
Отмечается, что демонстранты собрались на контрольно-пропускных пунктах в Бендерах, Рыбнице и Дубоссарах.
Люди вышли с плакатами: «Молдова, пропусти газ», «Нет геноциду приднестровского народа», «Молдова виновата в гибели приднестровских граждан». Участники также держали флаги Приднестровья и России.
Молдавские власти прокомментировали эти события.
«Протесты в Приднестровском регионе — часть уже известной повестки дня для создания напряженности и эскалации ситуации с безопасностью», — заявил представитель правительства Молдовы Даниэл Водэ.
Он отметил, что предыдущий опыт демонстрирует: такие акции координируются местной «властью», которая подчиняется Кремлю.