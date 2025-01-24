США начали массовую высылку мигрантов 24.01.2025, 17:25

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иллюстративное фото

Нелегалов вывозят из страны самолетами ВВС.

Американские власти спустя несколько дней после вступления Дональда Трампа в должность президента США начали массовую высылку мигрантов, нелегально находящихся в стране.

Уже задержаны 538 человек, противозаконно въехавших в Соединенные Штаты, «сотни» были выдворены на самолетах ВВС США, заявила в ночь на пятницу, 24 января, пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт на платформе X.

По ее словам, сейчас «происходит самая масштабная депортация в истории». Пограничное агентство США подтвердило задержание 538 человек, добавив, что в отношении 373 из них выданы ордеры на арест.

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