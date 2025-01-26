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Небо пылало: дроны добили Рязанский НПЗ

  • 26.01.2025, 10:50
  • 1,130
Небо пылало: дроны добили Рязанский НПЗ

Стали известны новые подробности атаки.

В ночь на 26 января в Рязани прогремели громкие взрывы. Местные жители сообщили, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод, передает «Главред».

Как пишут росСМИ, в результате удара на территории НПЗ снова возник пожар. Это уже вторая атака на этот завод за последние двое суток. Ситуацию успел прокомментировать губернатор Павел Малков.

Однако, в лучших традициях российских официальных лиц, он не стал говорить правду о ситуации в области, а утверждает, что якобы все БпЛА сбиты и пострадавших нет.

Зато кадры в Сети, которые опубликовали жители, свидетельствуют, что беспилотники таки достигли цели. Это подтверждает и руководитель ЦПД СНБО Украины Андрей Коваленко в Telegram.

«Рязанский НПЗ добивается. Это топливо для военной техники и не только», - написал он.

Также неспокойную ночь в Рязани прокомментировал руководитель «Центра изучения оккупации» Петр Андрющенко. По его словам Силы обороны Украины осуществили успешный повторный удар по Рязанской нефтеперерабатывающей компании.

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