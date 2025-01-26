Небо пылало: дроны добили Рязанский НПЗ
- 26.01.2025, 10:50
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Стали известны новые подробности атаки.
В ночь на 26 января в Рязани прогремели громкие взрывы. Местные жители сообщили, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод, передает «Главред».
Как пишут росСМИ, в результате удара на территории НПЗ снова возник пожар. Это уже вторая атака на этот завод за последние двое суток. Ситуацию успел прокомментировать губернатор Павел Малков.
Однако, в лучших традициях российских официальных лиц, он не стал говорить правду о ситуации в области, а утверждает, что якобы все БпЛА сбиты и пострадавших нет.
Зато кадры в Сети, которые опубликовали жители, свидетельствуют, что беспилотники таки достигли цели. Это подтверждает и руководитель ЦПД СНБО Украины Андрей Коваленко в Telegram.
«Рязанский НПЗ добивается. Это топливо для военной техники и не только», - написал он.
Также неспокойную ночь в Рязани прокомментировал руководитель «Центра изучения оккупации» Петр Андрющенко. По его словам Силы обороны Украины осуществили успешный повторный удар по Рязанской нефтеперерабатывающей компании.