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Украинский спецназ уничтожил солдат КНДР и захватил документы врага

  • 28.01.2025, 11:58
  • 2,960
Украинский спецназ уничтожил солдат КНДР и захватил документы врага

Зачистку вражеских позиций провели в Курской области.

Бойцы Сил специальных операций провели зачистку вражеских позиций в Курской области. Они нанесли значительные потери противнику в живой силе и захватили важные трофеи врага.

Об этом сообщает Telegram-канал Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Во время боя операторы ССО ликвидировали двух северокорейских солдат. Кроме того, с помощью сбросов с дронов наши воины уничтожили 7 оккупантов, еще 10 получили ранения.

Также операторы 8-го полка ССО на вражеских позициях обнаружили и захватили:

средства индивидуальной защиты и военную экипировку оккупантов, дальномер «ДЛ-5»;

тепловизионный прицел «1ПН139-1»;

штурмовую винтовку АК-12 с прицелом «1П87»;

средства связи, которые могут содержать данные о передвижении и планах врага.

Кроме того, найдены документы врага. Полученные трофеи, в частности, техника и документы, предоставят важную информацию о тактике и ресурсах противника.

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