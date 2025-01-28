Украинский спецназ уничтожил солдат КНДР и захватил документы врага
- 28.01.2025, 11:58
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Зачистку вражеских позиций провели в Курской области.
Бойцы Сил специальных операций провели зачистку вражеских позиций в Курской области. Они нанесли значительные потери противнику в живой силе и захватили важные трофеи врага.
Об этом сообщает Telegram-канал Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.
Во время боя операторы ССО ликвидировали двух северокорейских солдат. Кроме того, с помощью сбросов с дронов наши воины уничтожили 7 оккупантов, еще 10 получили ранения.
Также операторы 8-го полка ССО на вражеских позициях обнаружили и захватили:
средства индивидуальной защиты и военную экипировку оккупантов, дальномер «ДЛ-5»;
тепловизионный прицел «1ПН139-1»;
штурмовую винтовку АК-12 с прицелом «1П87»;
средства связи, которые могут содержать данные о передвижении и планах врага.
Кроме того, найдены документы врага. Полученные трофеи, в частности, техника и документы, предоставят важную информацию о тактике и ресурсах противника.