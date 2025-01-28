Украинский спецназ уничтожил солдат КНДР и захватил документы врага 28.01.2025, 11:58

2,960

Зачистку вражеских позиций провели в Курской области.

Бойцы Сил специальных операций провели зачистку вражеских позиций в Курской области. Они нанесли значительные потери противнику в живой силе и захватили важные трофеи врага.

Об этом сообщает Telegram-канал Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Во время боя операторы ССО ликвидировали двух северокорейских солдат. Кроме того, с помощью сбросов с дронов наши воины уничтожили 7 оккупантов, еще 10 получили ранения.

Также операторы 8-го полка ССО на вражеских позициях обнаружили и захватили:

средства индивидуальной защиты и военную экипировку оккупантов, дальномер «ДЛ-5»;

тепловизионный прицел «1ПН139-1»;

штурмовую винтовку АК-12 с прицелом «1П87»;

средства связи, которые могут содержать данные о передвижении и планах врага.

Кроме того, найдены документы врага. Полученные трофеи, в частности, техника и документы, предоставят важную информацию о тактике и ресурсах противника.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com