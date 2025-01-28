ФСБ России будет учить белорусских пограничников

ФСБ России будет учить белорусских пограничников2
- 28.01.2025, 13:44
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Отбором кандидатов займется российская сторона.
Беларусь и Россия подписали очередное соглашение, которое вызывает серьезные вопросы о сохранении независимости белорусского государства. Согласно документу, который был опубликован на Национальном правовом интернет-портале, белорусские пограничники теперь смогут проходить обучение в учебных заведениях ФСБ России. Этот шаг, по сути, еще больше привязывает Беларусь к российским структурам безопасности, усиливая влияние Москвы на внутренние дела страны.
Соглашение подразумевает, что кандидаты от белорусского Госпогранкомитета, изъявившие желание обучаться в России, смогут стать курсантами учебных заведений ФСБ до 25 лет (за исключением программ докторантуры и ряда других).
Количество обучающихся, направления, условия, сроки и порядок возмещения расходов будут согласовываться ежегодно до 1 ноября.
В Беларуси кандидаты должны пройти тщательное предварительное медицинское обследование. Окончательное решение о том, годны ли они по состоянию здоровья и соответствуют ли другим критериям, например, уровню образования, будет приниматься российской стороной. Обучение будет вестись на русском языке.