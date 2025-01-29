ВСУ выкашивают российские нефтебазы рекордными темпами 29.01.2025, 15:03

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За два месяца зимы украинцы совершили больше результативных атак чем за всю осень.

Атака украинских дронов вызвала пожар на нефтебазе Кстово в Нижегородской области. Это уже пятый налет БПЛА на нефтяные объекты за полторы недели — ранее были атакованы нефтебазы в Казани и Воронеже, НПЗ в Рязанской области и предприятие в Смоленске. Всего месяца зимы, как подсчитал «Можем объяснить», ВСУ нанесли 16 ударов только по топливным объектам. Мы учитывали только успешные атаки, которые привели к пожарам или повреждениям объектов.

Как минимум три налета на российскую территорию (14, 24 и 29 января) были массовыми – в каждом из них участвовали более 100 беспилотников (14 января – более 200).

До этого украинские БПЛА активно атаковали топливные объекты в РФ летом 2024 года, а осенью частота налетов снизилась (по данным Русской службы BBC, в сентябре было всего 2 атаки, в октябре – 3).

✈ В конце октября источники Financial Times сообщали, что Москва и Киев при посредничестве Катара ведут переговоры о взаимном прекращении ударов по объектам энергетики. Еще в марте США призывали власти Украины отказаться от таких ударов из-за опасений роста цен на нефть.

Сейчас Трамп провозгласил цель – убрать российскую нефть с рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин. «Нефти достаточно, дефицита нет, поэтому все ограничения [на удары ВСУ по топливным объектам РФ] Трамп должен снять. И мы уже видим эти мощные удары. Целью может стать и порт Новороссийск, откуда выходят российские танкеры».

Результативные удары связаны с модернизацией дронов, которые стали точнее, а также с улучшением разведки и тактики прорыва ПВО, считает военный аналитик Ян Матвеев. «Пока российская ПВО не может подстроиться и нивелировать такую угрозу».

Проблемы с защитой объектов признают и провластные блогеры: «НПЗ как не охранялись ПВО, так и не охраняются. Даже мобильных групп со стрелковым оружием нет» – пишет крупный Z-канал.

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