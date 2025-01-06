СМИ: Ситуация с экономикой России выходит из-под контроля 6 6.01.2025, 14:59

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У Москвы большие проблемы.

Российская экономика, захваченная войной и санкциями, продолжает терять устойчивость, пишет Neue Zürcher Zeitung (перевод — dialog.ua). Политика Кремля, направленная на обеспечение оборонного производства за счет благосостояния населения, создает серьезные угрозы стагфляции — сочетания высокой инфляции и экономического застоя.

В декабре Центральный банк России неожиданно оставил ключевую ставку на уровне 21%, самом высоком с начала века. Хотя аналитики ожидали ее повышения для борьбы с инфляцией, которая превысила 9% в годовом выражении, решение объясняется растущим давлением со стороны компаний и чиновников. Высокие проценты по кредитам душат бизнес, вынуждая его влезать в долги, тогда как расходы на войну вытесняют ресурсы из гражданского сектора.

Рост инфляции и ослабление рубля

За последние месяцы российская валюта резко обесценилась, а стоимость импорта выросла из-за санкций и экономической изоляции. Доллар и евро достигли максимальных значений с марта 2022 года, делая импорт товаров дорогим. По оценкам аналитиков, инфляция в 2025 году останется выше 8%, что существенно выше заявленного ранее прогноза.

В реальности цены могут расти еще быстрее, чем сообщается официально. Это подтверждает несоответствие между уровнями инфляции и ключевой ставки, что подрывает доверие к статистике.

В 2024 году российский ВВП вырос на 4%, но в 2025 году аналитики ожидают замедления до 1,5%. Основной драйвер роста — оборонное производство — достиг своего предела. Новых боевых машин производится меньше, чем ремонтируется старой техники.

Кремль, однако, не намерен сворачивать военные расходы, несмотря на ослабление экономики. Финансовые резервы страны, хотя и сокращаются, все еще достаточны для поддержания текущих расходов. Это усиливает опасения, что российские власти продолжат игнорировать кризисные сигналы экономики в пользу военной авантюры.

Стагфляция на горизонте

Экономическая модель России все больше теряет устойчивость. Дорогие кредиты, нехватка рабочей силы, вызванная мобилизацией и миграцией, и приоритетность оборонных расходов ведут страну к стагфляции. Ослабление рубля и низкие цены на нефть дополнительно усиливают проблемы.

Вместо того чтобы инвестировать в долгосрочные проекты или модернизацию, Кремль продолжает тратить ресурсы на поддержание войны. Тем временем россияне сталкиваются с растущими ценами на товары первой необходимости и стагнацией своих доходов, что усиливает их недовольство.

Российская экономика входит в 2025 год с серьезными структурными проблемами, вызванными военной политикой и санкциями. Благосостояние граждан приносится в жертву для поддержания военной машины, а перспективы роста становятся все более призрачными. Но, несмотря на экономические трудности, Кремль остается сосредоточен на своих военных целях, оставляя население страдать от последствий.

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