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Ладья «Пилигрим» с белорусом на борту потерпела крушение во время кругосветки

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  • 7.01.2025, 22:55
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Ладья «Пилигрим» с белорусом на борту потерпела крушение во время кругосветки

ЧП произошло у берегов Малайзии.

Российская деревянная ладья «Пилигрим» с белорусом на борту потерпела крушение у берегов Малайзии во время кругосветки. Подробности РИА «Новости» озвучили в посольстве России в Малайзии.

В сообщении говорится, что российское посольство в Малайзии в курсе ситуации вокруг потерпевшей крушение у северного побережья острова Борнео российской деревянной ладьи «Пилигрим», которая совершала кругосветное путешествие. Бедствие произошло 20 декабря 2024 года.

В посольстве России отметили, что с момента поступления информации, сотрудники дипломатической миссии находятся в контакте с капитаном судна Синельником С. В.

Также уточняется, что команда на борту потерпевшей крушение ладьи состоит из трех граждан России и одного гражданина Беларуси. В дипмиссии заверили, что они здоровы и чувствуют себя хорошо. Говорится, что поврежденное судно удалось поднять на берег при помощи средств местной судоверфи. Кроме того, один россиянин уже вернулся на родину. Что касается белоруса и еще двух граждан РФ, то они вылетят в Россию 7 января.

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