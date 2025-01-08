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Северокорейцы тщетно атакуют позиции ВСУ на Курщине: видео боя

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  • 8.01.2025, 13:31
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Северокорейцы тщетно атакуют позиции ВСУ на Курщине: видео боя

Украинские военные собрали трофеи и нашли у ликвидированных интересные документы.

Украинские воины отбили атаку, которую попытались провести северокорейские наемники на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешного боя бойцов ВСУ опубликована в соцсетях.

«Атака военнослужащих Корейской народной армии на позиции 1-го батальона 22-й отдельной механизированной бригады на Курщине. В конце этих кадров украинские защитники собирают трофеи и находят у ликвидированных документы, выданные в РФ», - отмечает в комментарии автор публикации.

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