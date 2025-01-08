Визовый центр Италии в Минске приостановил запись по живой очереди

Визовый центр Италии в Минске приостановил запись по живой очереди1
- 8.01.2025, 14:32
- 1,266
Получить «шенген» становится все сложнее.
Визовый центр Италии с 7 января 2025 года приостановил регистрацию по живой очереди.
«Личная регистрация в «Живую очередь» приостановлена с момента публикации данной новости до следующего уведомления, которое будет опубликовано на сайте», — сообщается на сайте визового центра.
Тем временем верификация онлайн для отдельных категорий граждан пока продолжается.
Визовый центр продолжит работу и с теми, кто уже успел до 7 января стать участниками «Живой очереди» и листа ожидания «Премиум сервис».
Те, кто хочет получить визу по приглашению или для командировки в Италию, могут подать заявку через форму обратной связи на сайте визового центра или в посольстве.