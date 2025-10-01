Россияне борются с «технологическим тупиком» на фронте с помощью лошадей и ослов 5 1.10.2025, 22:40

«Вторая армия мира» используют животных для транспортировки боеприпасов.

Российские войска используют лошадей и ослов для транспортировки боеприпасов на фронте. Об этом в колонке, опубликованной 27 сентября в «RT на русском», с гордостью написал российский пропагандист Семен Пегов.

Первые сообщения об использовании оккупантами животных в качестве военного транспорта появились еще в 2023 году. Тогда пропагандистские СМИ страны-агрессора, в частности «Башинформ», начали публиковать информацию о лошадях на позициях. В настоящее время эта практика продолжается.

"World's second army" in all its glory. Rolling back to the times of the Russian Empire - complete with cavalry and drafting representatives of national minorities as cannon fodder.



These soldiers are from the Republic of Sakha, a region incredibly rich in natural resources.… pic.twitter.com/FNFQoioT2S — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 4, 2025

Пегов утверждает, что использование лошадей – это хитрый ответ на «технологический тупик» современной войны. По его словам, кони не наступают на магнитные мины, видят в темноте и быстро преодолевают расстояние без дорог. Пропагандист рассказал об обучении «кавалеристов» в 51-й армии РФ, где оккупантов обучают верховой езде вместе со стрельбой из дробовика.

«В ближайшее время мы станем свидетелями исторического возвращения российской конницы в строй», – пафосно заявил он.

Впрочем, западные эксперты считают, что эта тактика «родилась скорее от отчаяния, чем по креативности», писала в марте 2025 года NYPost. Газета отмечала, что российские войска пытаются применить тактику XV века в войне XXI-го, чтобы, в частности, уклониться от беспилотников. Но это выглядит так, будто в Москве заканчиваются грузовики и бронетехника, и она вынуждена полагаться на комически устаревшую тактику, используя призывников из российских национальных меньшинств, говорилось в материале.

Бывший советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в феврале опубликовал видео российских солдат на лошадях с комментарием: «Вторая армия мира» откатывается ко временам Российской империи. Эти солдаты из Республики Саха сражаются на украденных лошадях, пока Москва наполняет казну доходами от их алмазов, золота и нефти».

