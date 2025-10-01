закрыть
1 октября 2025, среда, 23:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россияне борются с «технологическим тупиком» на фронте с помощью лошадей и ослов

5
  • 1.10.2025, 22:40
  • 1,284
Россияне борются с «технологическим тупиком» на фронте с помощью лошадей и ослов

«Вторая армия мира» используют животных для транспортировки боеприпасов.

Российские войска используют лошадей и ослов для транспортировки боеприпасов на фронте. Об этом в колонке, опубликованной 27 сентября в «RT на русском», с гордостью написал российский пропагандист Семен Пегов.

Первые сообщения об использовании оккупантами животных в качестве военного транспорта появились еще в 2023 году. Тогда пропагандистские СМИ страны-агрессора, в частности «Башинформ», начали публиковать информацию о лошадях на позициях. В настоящее время эта практика продолжается.

Пегов утверждает, что использование лошадей – это хитрый ответ на «технологический тупик» современной войны. По его словам, кони не наступают на магнитные мины, видят в темноте и быстро преодолевают расстояние без дорог. Пропагандист рассказал об обучении «кавалеристов» в 51-й армии РФ, где оккупантов обучают верховой езде вместе со стрельбой из дробовика.

«В ближайшее время мы станем свидетелями исторического возвращения российской конницы в строй», – пафосно заявил он.

Впрочем, западные эксперты считают, что эта тактика «родилась скорее от отчаяния, чем по креативности», писала в марте 2025 года NYPost. Газета отмечала, что российские войска пытаются применить тактику XV века в войне XXI-го, чтобы, в частности, уклониться от беспилотников. Но это выглядит так, будто в Москве заканчиваются грузовики и бронетехника, и она вынуждена полагаться на комически устаревшую тактику, используя призывников из российских национальных меньшинств, говорилось в материале.

Бывший советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в феврале опубликовал видео российских солдат на лошадях с комментарием: «Вторая армия мира» откатывается ко временам Российской империи. Эти солдаты из Республики Саха сражаются на украденных лошадях, пока Москва наполняет казну доходами от их алмазов, золота и нефти».

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип