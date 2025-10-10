ХАМАС подтвердил завершение войны с Израилем 10.10.2025, 2:00

9 октября Израиль и ХАМАС подписали первую часть мирного плана.

ХАМАС подтвердил завершение войны и начало постоянного перемирия с Израилем. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление лидера ХАМАС.

Глава переговорной группы со стороны ХАМАС Халиль аль-Хайя подчеркнул, что получил гарантии от США и других посредников в урегулировании конфликта с Израилем.

Кроме того, Аль-Хайя уточнил, что в рамках сделки освободят 250 палестинцев, осужденных Израилем на пожизненный срок, а также еще около 1700 палестинцев, задержанных с начала войны 7 октября 2023 года.

9 октября Израиль и ХАМАС подписали первую часть мирного плана, предложенного американским главой Дональдом Трампом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com