11 октября 2025, суббота
Польша фиксирует всплеск российских кибератак

  • 11.10.2025, 15:58
Кремль атакует критическую инфраструктуру страны.

Об этом в интервью Reuters рассказал министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский.

По словам министра, российская военная разведка в этом году утроила свои ресурсы для злонамеренных действий против Польши.

Он отметил, что из 170 тысяч киберинцидентов, выявленных в первые три квартала этого года, значительная часть была приписана российским субъектам, тогда как другие случаи были мотивированы финансовыми интересами и включали кражу или другие формы киберпреступности.

Гавковский сказал, что Польша ежедневно сталкивается с 2000-4000 инцидентов, из которых 700-1000 «представляют реальную угрозу или могут вызвать серьезные проблемы».

По его словам, иностранные противники сейчас расширяют свою деятельность за пределы систем водоснабжения и канализации и переходят к энергетическому сектору.

Он не привел точных цифр относительно деятельности России и не смог прокомментировать методы, которые Россия применяет в киберпространстве Польши.

«Действия России являются наиболее серьезными, поскольку они направлены на критическую инфраструктуру, необходимую для поддержания нормальной жизни», – сказал Гаковский.

