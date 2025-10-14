Суды по делу «Гаюна» идут почти каждый день 14.10.2025, 10:00

2,350

Продолжаются задержания.

Суды по делу «Беларускага Гаюна» — проекта блогера Антона Мотолько — идут почти каждый день, сообщают правозащитники «Весны».

Несмотря на то, что им точно известны имена лишь 88 фигурантов, помещенных под стражу, задержанных значительно больше.

«Задержания продолжаются до сих пор по всей Беларуси, но большая часть — в Гомельской области», — говорят в «Весне».

Часть фигурантов дела отправляют на «химию», других — в колонии.

Ранее сайт Charter97.org писал, что более 250 жителей Гомельской области задержаны с начала 2025 года по делу «Гаюна». В списке на задержание — более тысячи человек.

5 февраля 2025 года создатель «Беларускага Гаюна» Антон Мотолько сообщил о взломе чат-бота проекта и сообщил об угрозе для безопасности для тех, кто делился с Telegram-каналом информацией.

7 февраля стало известно о первых задержаниях информаторов «Беларускага Гаюна». Затем проект прекратил работу. Отметим, проект блогера Мотолько активно поддерживался офисом Светланы Тихановской.

