закрыть
14 октября 2025, вторник, 16:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ освободили новые позиции под Покровском

  • 14.10.2025, 16:13
ВСУ освободили новые позиции под Покровском

Сырский сообщил, что украинские бойцы продвинулись и уничтожили технику оккупантов.

Во время Добропольской операции Вооруженные силы Украины зачистили от российских оккупантов еще 3,4 км² территории Донецкой области, сообщил 14 октября в Facebook главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

«Несмотря на неудачные попытки врага продвинуться на некоторых направлениях, нашими воинами за прошедшие сутки проведены поиск и уничтожение противника на территории 3,4 км² Покровского района Донецкой области. Штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись до 1,6 км», – написал он.

Главнокомандующий ВСУ отметил бойцов 33-го отдельного штурмового полка и 253-го батальона.

По данным Сырского, за время Добропольской операции освобождено 182,4 км², еще 224,7 км² зачищено от вражеских диверсионно-разведывательных групп.

Он также показал видео с кадрами уничтожения вражеской техники.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Разворот американской политики
Разворот американской политики Леонид Невзлин
Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев