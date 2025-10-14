ВСУ освободили новые позиции под Покровском
- 14.10.2025, 16:13
Сырский сообщил, что украинские бойцы продвинулись и уничтожили технику оккупантов.
Во время Добропольской операции Вооруженные силы Украины зачистили от российских оккупантов еще 3,4 км² территории Донецкой области, сообщил 14 октября в Facebook главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.
«Несмотря на неудачные попытки врага продвинуться на некоторых направлениях, нашими воинами за прошедшие сутки проведены поиск и уничтожение противника на территории 3,4 км² Покровского района Донецкой области. Штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись до 1,6 км», – написал он.
Главнокомандующий ВСУ отметил бойцов 33-го отдельного штурмового полка и 253-го батальона.
По данным Сырского, за время Добропольской операции освобождено 182,4 км², еще 224,7 км² зачищено от вражеских диверсионно-разведывательных групп.
Он также показал видео с кадрами уничтожения вражеской техники.