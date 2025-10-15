закрыть
В России губернатор матом уволил главу района

3
  • 15.10.2025, 8:32
  • 4,196
В России губернатор матом уволил главу района

Скандальное видео короткого диалога появилось в соцсетях.

Губернатор Самарской области России Вячеслав Федорищев матом уволил главу Кинельского района Юрия Жидкова. Скандальное видео их короткого диалога 14 октября появилось в соцсетях.

Кадровые перестановки глава Самарской области произвел во время рабочего визита в Кинельский район. Чиновник остался недоволен тем, как местные власти отремонтировали дом культуры, школу и другие объекты.

— Это просто камень? — спросил Федорищев.

— Да, — ответил Жидков.

— Уволен, на ***, — сказал губернатор, дважды хлопнув главу Кинельского района по плечу и ушел.

Позже Федорищев опубликовал во «ВКонтакте» полную видеозапись своей беседы с Жидковым. Из ролика следует, что чиновники обсуждали камень с разбитой мемориальной табличкой со словами «На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам — участникам Великой Отечественной войны».

«Глава [Кинельского] района посчитал, что это «просто камень». А значит, может лежать как мусор. Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям — это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен», — написал Федорищев.

