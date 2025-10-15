В России губернатор матом уволил главу района

В России губернатор матом уволил главу района3
- 15.10.2025, 8:32
- 4,196
Скандальное видео короткого диалога появилось в соцсетях.
Губернатор Самарской области России Вячеслав Федорищев матом уволил главу Кинельского района Юрия Жидкова. Скандальное видео их короткого диалога 14 октября появилось в соцсетях.
Кадровые перестановки глава Самарской области произвел во время рабочего визита в Кинельский район. Чиновник остался недоволен тем, как местные власти отремонтировали дом культуры, школу и другие объекты.
— Это просто камень? — спросил Федорищев.
— Да, — ответил Жидков.
— Уволен, на ***, — сказал губернатор, дважды хлопнув главу Кинельского района по плечу и ушел.
Позже Федорищев опубликовал во «ВКонтакте» полную видеозапись своей беседы с Жидковым. Из ролика следует, что чиновники обсуждали камень с разбитой мемориальной табличкой со словами «На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам — участникам Великой Отечественной войны».
«Глава [Кинельского] района посчитал, что это «просто камень». А значит, может лежать как мусор. Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям — это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен», — написал Федорищев.