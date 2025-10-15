Нефть продолжает обвал

Нефть продолжает обвал2
15.10.2025, 10:50
- 1,238
Фьючерсы снижаются.
Цены на нефть опускаются в среду после падения на предыдущей сессии, поскольку инвесторы взвешивают прогноз МЭА об избытке предложения в 2026 году и продолжающееся противостояние в торговле между США и Китаем, способно уменьшить мировой спрос, пишет The Moscow Times.
Фьючерсы на нефть марки Brent к 09:00 по Минску снизились на 0,27% до $62,22 за баррель, марки WTI - подешевели на 0,2% до $58,59 за баррель.
Оба контракта завершили предыдущую сессию на минимумах пяти месяцев.
МЭА во вторник повысило прогноз роста мирового предложения нефти в этом году, а также понизило оценку спроса ввиду экономических трудностей в мире. Агентство полагает, что в результате профицит на рынке в 2026 году может достичь 4 миллионов баррелей в сутки, говорится в отчете.
«Рынок сосредоточен на избытке предложения при смешанных сигналах относительно спроса. Усиление геополитических рисков и эскалация торгового конфликта также оказывают дополнительное давление на цены», - сказал Эмрил Джамиль из LSEG.
Торговая война между США и Китаем, двумя крупнейшими потребителями нефти в мире, вновь разгорелась на прошлой неделе: после объявления президентом Дональдом Трампом пошлин в 100% обе страны также ввели взаимные дополнительные портовые сборы для судов. Это решение увеличит издержки, повредит логистические цепочки и может привести к снижению экономической активности.
«Помимо торговых отношений между США и Китаем и хода их переговоров ключевым фактором для цен на нефть сейчас является степень избыточного предложения, отражающаяся в изменении мировых запасов», - сказал Ян Ань из Haitong Futures.