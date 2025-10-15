Казахстан задержал 2,5 тысячи следующих из Китая в Россию грузовиков 15.10.2025, 13:38

1,504

В поисках подсанкционных товаров.

Таможня Казахстана задержала на границе с Россией около 2,5 тыс. грузовиков, везущих товары из Китая, сообщили представители транспортных компаний. По их словам, многокилометровая пробка связана с ужесточением таможенного досмотра, в ходе которого представители Казахстана ищут подпадающую под санкции продукцию. Проблема возникла в середине сентября, когда особой проверке начали подвергаться грузы с электроникой, дронами, одеждой и товарами западных брендов. В начале октября ситуация усугубилась.

«Очереди стали накачиваться, и границы превратились в огромные пробки», — говорит соучредитель «Сервисной логистической компании» Дмитрий Аржаных. При этом, по его словам, проезд фур через границу с Казахстаном усложнился независимо от конечной точки маршрута и регистрации автомобиля в России. «Все автомобильные рейсы из Китая в направлении РФ и Беларуси отправляют на досмотры», — подтвердил представитель «Юнитрейд» Кирилл Лахин. В результате логистическим компаниям пришлось повышать стоимость тарифов и везти новые грузы в обход Казахстана, через российско-китайскую границу.

Так, «неоднозначные» грузы теперь следует через Дальний Восток и Монголию, отмечает коммерческий директор AKFA Алексей Чернышев. Однако, по его словам, и на других направлениях не исключены очереди, поскольку на них переориентируются все перевозчики. «Однозначно можно сказать, что это не временный сбой, а скорее новая реальность — ужесточение контроля и все большее соблюдение санкций западных стран», — подчеркнул замруководителя отдела логистики СЛК Максим Емелин.

Ужесточение проверок в Казахстане произошло после того, как президент республики Касым-Жомарт Токаев провел несколько разговоров с президентом США Дональдом Трампом. В частности, 7 сентября Токаев заявил главе Белого дома, что он готов конструктивно обсуждать торговые вопросы, чтобы отменить введенную США пошлину в 25% на казахстанские товары. До этого вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин подчеркивал, что Астана не поддерживает западные санкции против России, но не будет помогать Москве обходить их, поскольку это «очень больно» ударит по экономике страны.

