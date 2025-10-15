Forbes: Новые стартапы тайно разрабатывают гуманоидных роботов 15.10.2025, 15:28

Фото: Getty Images

Они хотят бросить вызов Tesla и Figure AI.

Два стартапа из Кремниевой долины, Rhoda AI и Genesis AI, получают сотни миллионов долларов инвестиций и тайно разрабатывают гуманоидных роботов, которые смогут выполнять задачи, обычно выполняемые людьми. Журнал Forbes узнал, что обе компании уже привлекли более $100 млн каждая и надеются составить конкуренцию роботам Tesla и Figure AI (перевод — сайт Charter97.org).

Rhoda AI привлек $162,6 млн в апреле, общий объем финансирования достиг $230 млн, а оценка компании приближается к $1 млрд. Rhoda разрабатывает «платформу для двуручной манипуляции», способную поднимать тяжести — важная функция для промышленных условий, где многие существующие роботы справляются с нагрузкой лишь до 50 фунтов. Основатель компании Джагдип Сингх ранее возглавлял Quantumscape и Infinera, а в команде есть профессора Стэнфорда и инженеры, работавшие над роботом Pepper от Softbank.

Genesis AI, привлекла $105 млн от инвесторов, компания строит робота с двумя руками на колесах вместо ног. Компания сосредоточена на разработке программного обеспечения для управления роботами и сотрудничает с аппаратными производителями для создания кастомной техники, чтобы роботы были дешевле и безопаснее, чем у конкурентов.

Обе компании присоединяются к растущей группе стартапов, разрабатывающих гуманоидов для заводских и бытовых задач. Среди конкурентов — Figure AI с оценкой $39 млрд и Tesla с роботами Optimus.

Несмотря на энтузиазм инвесторов и заявления главы Nvidia Дженсена Хуана и миллиардера Илона Маска о перспективности индустрии, эксперты предупреждают, что коммерциализация робототехники остается проблемной. «После успеха больших языковых моделей инвесторы оптимистично смотрят на робототехнику как на следующий большой тренд, но путь от исследований к массовому рынку сложен», — отмечает инвестор Кейн Хсие.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com