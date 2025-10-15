закрыть
МИД Беларуси заявил об исчезновении белоруски в Мьянме

  • 15.10.2025, 15:34
СМИ пишут, что ее продали на органы.

Посольством Беларуси во Вьетнаме ведется работа по розыску пропавшей в Мьянме белоруски.

По информации МИД, достоверно установлено, что девушка вылетела в Янгон (Мьянма) из Бангкока (Таиланд) 20 сентября. К мероприятиям подключены внешнеполитические и силовые ведомства двух стран, аппараты почетных консульств Беларуси в Янгоне и Бангкоке.

Напомним, сегодня российский Telegram-канал Mash сообщил про трагичную историю белоруски Веры.

Белоруска искала работу за границей. Она прилетела на собеседование в Бангкок, но вместо подиума девушку вывезли в Мьянму и сделали рабыней. Из обязанностей: быть красивой, обслуживать «хозяев» и разводить богачей на деньги. Связь с ней пропала 4 октября. Белоруску якобы продали на органы.

Сначала за ее тело якобы требовали $500 тысяч, а позже сказали родным, что погибшую кремировали. Сейчас семья якобы ведет переговоры о возвращении праха на родину.

