СМИ: Белоруску продали на органы в Мьянме

СМИ: Белоруску продали на органы в Мьянме4
- 15.10.2025, 14:10
- 4,272
Ее тело сожгли.
Про трагичную историю белоруски Веры рассказывает российский Mash со ссылкой на россиянку из Читы, которую спасли от рабства в Азии.
Белоруска искала работу за границей. Она прилетела на собеседование в Бангкок, но вместо подиума девушку вывезли в Мьянму и сделали рабыней. Из обязанностей: быть красивой, обслуживать «хозяев» и разводить богачей на деньги. Связь с ней пропала 4 октября. Россиянка рассказала, что белоруску продали на органы.
Сначала за её тело якобы требовали $500 тысяч, а позже сказали родным, что погибшую кремировали. Сейчас семья якобы ведёт переговоры о возвращении праха на родину.