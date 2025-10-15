закрыть
15 октября 2025, среда, 14:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Белоруску продали на органы в Мьянме

4
  • 15.10.2025, 14:10
  • 4,272
СМИ: Белоруску продали на органы в Мьянме

Ее тело сожгли.

Про трагичную историю белоруски Веры рассказывает российский Mash со ссылкой на россиянку из Читы, которую спасли от рабства в Азии.

Белоруска искала работу за границей. Она прилетела на собеседование в Бангкок, но вместо подиума девушку вывезли в Мьянму и сделали рабыней. Из обязанностей: быть красивой, обслуживать «хозяев» и разводить богачей на деньги. Связь с ней пропала 4 октября. Россиянка рассказала, что белоруску продали на органы.

Сначала за её тело якобы требовали $500 тысяч, а позже сказали родным, что погибшую кремировали. Сейчас семья якобы ведёт переговоры о возвращении праха на родину.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Разворот американской политики
Разворот американской политики Леонид Невзлин
Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев