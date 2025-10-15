закрыть
Самолет главы Пентагона подал сигнал бедствия над Атлантикой

1
  • 15.10.2025, 21:54
  • 2,214
Что случилось?

Борт главы Пентагона Пита Хегсета направлялся в США, но совершил внеплановую посадку в Великобритании из-за трещины в лобовом стекле, заявил помощник чиновника Шон Парнелл в соцсети Х.

Хегсет, как пояснил Парнелл, возвращался после встречи министров обороны стран НАТО. Его джет посадили в Великобритании. «Самолет приземлился в соответствии со стандартными процедурами, и все пассажиры, включая министра Хегсета, находятся в безопасности», — заявил Парнелл.

