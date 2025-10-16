Reuters: ВСУ вывели из строя 21% мощностей НПЗ России 1 16.10.2025, 16:17

Цель — ослабить военную экономику Москвы.

Украина развернула масштабную кампанию против российской нефтяной инфраструктуре, стремясь подорвать экономическую основу войны Кремля. Как сообщает Reuters, с начала августа украинские беспилотники нанесли не менее 58 ударов по ключевым объектам — от нефтеперерабатывающих заводов и насосных станций до экспортных терминалов. Дроны достигали целей на расстоянии до 2 000 километров вглубь российской территории (перевод — сайт Charter97.org).

По оценкам агентства, атаки вывели из строя до 21% мощностей нефтепереработки России — около 1,4 млн баррелей в сутки. В результате в стране выросли цены на бензин и дизельное топливо, а на автозаправках появились очереди. Москва ввела частичный запрет на экспорт дизеля и бензина до конца года.

Киев заявляет, что удары по энергетическому сектору — это «санкции, которые действуют быстрее всего». По данным источников Reuters, цель кампании — создать внутренний дефицит топлива и усложнить снабжение российской армии на фронте.

Украина активно развивает собственные дальнобойные беспилотники, включая модели «Лютый» и FP-1, способные преодолевать более 1 000 км. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в 2025 году страна произведет не менее 30 000 таких дронов.

Российские власти официально не комментируют масштабы ущерба, заявляя лишь, что атаки создают «опасную эскалацию конфликт». Эксперты отмечают, что нефтяная отрасль России испытывает серьезное давление, но пока не находится на грани коллапса.

Между тем, источники Reuters сообщают, что США при администрации президента США Дональда Трампа не запрещают Украине атаковать энергетические объекты в России и даже делятся разведданными для таких операций.

Атаки дронов уже изменили структуру российской нефтяной торговли и ударили по доходам бюджета — именно на это, по мнению аналитиков, и рассчитывает Киев.

