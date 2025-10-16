закрыть
16 октября 2025, четверг, 23:15
Маск назвал необходимое для колонизации Марса число людей

4
  • 16.10.2025, 22:07
  • 1,626
Маск назвал необходимое для колонизации Марса число людей

С Земли также придется отправить не менее 1 миллиона тонн полезного груза.

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что для успешной колонизации Марса нужно не менее 100 тысяч добровольцев. Об этом он сказал в своем X.

Глава SpaceX отреагировал на замечание редактора издания ArsTechnica Эрика Бергера, который заявил, что не уверен в успехе корабля Starship. Однако Бергер заметил, что Starship — единственный космический корабль, который имеет шансы отправить людей далеко за пределы Земли. Маск в ответ заявил, что ему ясна дорожная карта колонизации других планет и очевиден успех Starship.

Также миллиардер заявил, что для достижения хорошего результата нужно не просто разово отправить людей на Марс, а обеспечить им возможность автономно жить и развиваться. Илон Маск назвал минимальное количество добровольцев, которые могут основать колонию на другой планете и выжить, — 100 тысяч человек.

Кроме того, с Земли придется отправить не менее 1 миллиона тонн полезного груза. «Нужно сделать так, чтобы сообщество Марса могло расти, даже если по какой-либо причине корабли снабжения с Земли перестанут прибывать», — заявил популяризатор космических полетов. Маск заметил, что это — критический порог миссии, который необходимо будет преодолеть.

