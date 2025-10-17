закрыть
17 октября 2025, пятница, 9:01
Ракеты и дроны атаковали Сочи

  • 17.10.2025, 8:24
Ракеты и дроны атаковали Сочи

Туристов в отелях спустили в подвалы.

Россияне жалуются, что в ночь на 17 октября город Сочи оказался под атакой неизвестных дронов и ракет. По этой причине туристов в отелях пришлось спустить в подвалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Первыми появились сообщения об угрозе атаки неизвестных дронов. В частности, мер Сочи Андрей Прошунин опубликовал в 02:15 пост, в котором указал инструкцию, как действовать в той или иной ситуации.

Параллельно в ряде пабликов стали появляться кадры из Сочи, где слышно сигнал тревоги. Также Telegram-каналы писали, что на фоне атаки дронов работает ПВО, а также было слышно минимум три взрыва над Адлером.

Уже ближе к утру, в 4:55, мэр Сочи написал, что в городе работает ПВО и якобы отражает ракетную атаку.

«Прошу сочинцев и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности. Если вы живете рядом с береговой линией - ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления», - написал он.

В то же время Telegram ASTRA написал, что туристов в отелях Сочи начали спускать в подвалы и подземные парковки.

На данный момент информации о каких-либо прилетах ракет по городу не было.

