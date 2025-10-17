Оккупанты могли сбить собственный самолет во время отражения атаки дронов на Крым

Оккупанты могли сбить собственный самолет во время отражения атаки дронов на Крым3
- 17.10.2025, 11:54
- 2,890
Информацию озвучил спикер военно-морских сил ВСУ.
В ночь на 17 октября в районе оккупированного Крыма, по предварительным данным, силы противовоздушной обороны России сбили собственный самолет СУ-30СМ. Инцидент произошел во время массированной атаки дронов на объекты во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщил представитель военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, в прямом эфире телеканала «Апостроф». Информацию о событиях подтверждают местные источники.
Окончательная информация по состоянию на утро 17 октября уточняется.