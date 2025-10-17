Оккупанты могли сбить собственный самолет во время отражения атаки дронов на Крым 3 17.10.2025, 11:54

2,890

Информацию озвучил спикер военно-морских сил ВСУ.

В ночь на 17 октября в районе оккупированного Крыма, по предварительным данным, силы противовоздушной обороны России сбили собственный самолет СУ-30СМ. Инцидент произошел во время массированной атаки дронов на объекты во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщил представитель военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, в прямом эфире телеканала «Апостроф». Информацию о событиях подтверждают местные источники.

Окончательная информация по состоянию на утро 17 октября уточняется.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com