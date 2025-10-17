Очереди на въезд в ЕС сохраняются перед выходными 17.10.2025, 13:03

Какая ситуация на границе Беларуси?

Перед выходными более 6 300 авто ожидают въезда в Евросоюз. Об этом сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.

По данным ГПК, самый загруженный маршрут для грузовиков проходит через польский погранпереход «Кукурыки» («Козловичи») – в очереди 3 930 автомобилей. За прошедшие сутки сопредельная сторона приняла на свою территорию 47% авто от нормы.

Меньше всего транспорта за сутки пропустили в литовском «Мядининкае» («Каменный Лог») – лишь 4% большегрузов. Перед погранпереходом «Шальчининкай» («Бенякони») находятся 740 грузовиков. Через данный пункт пропуска в Литву проследовало 12% авто от нормы. Всего въезда в Литву ожидают 1 520 фур.

Контрольные службы латвийского пункта пропуска «Патерниеки» («Григоровщина») приняли на свою территорию 30% большегрузов. Въезда в Латвию ожидают 730 фур.

Что касается легковушек, перед погранпереходами «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Тересполь» («Брест») въезда в ЕС ожидают 10 и 122 авто соответственно.

